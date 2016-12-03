شرطة الشارقة تكشف غموض قضية قتل وتقبض على الجاني خلال 48 ساعة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على شخص من الجنسية الاسيوية اثر اعتدائه على أحد الأشخاص بالطعن مما أدى الى وفاته ، وذلك بمنطقة المصلى بالشارقة.

وفي التفاصيل ورد بلاغ الى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة يفيد بتعرض أحد الأشخاص لإصابات متفرقة في جسمه وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وفرق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومسرح الجريمة والاسعاف الوطني الى الموقع إذ تم العثور على المجني عليه ووسط بركة من دمائه حيث فارق الحياة اثر تعرضه للطعن بطريقة وحشية.

وتم استدعاء فريق من خبراء الأدلة الجنائية الذين قاموا بمعاينة الجثة وأمر وكيل النيابة الذي حضر الى الموقع بنقل الجثة الى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي بينما تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتقديمهم الي العدالة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات المعلومات فقد تبين ان مشاجرة وقعت بين المجني عليه وبعض الأشخاص الذين كانوا بالموقع اثر خلافات بينهم والذين لاذوا بالفرار بعد قيامهم بالاعتداء على المغدور، وبتكثيف البحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية الجاني ، الذي تبين انه هرب الى إمارة ام القيوين ،وبالتعاون والتنسيق مع شرطة ام القيوين فقد تم القبض على الجاني وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه أقر بارتكابه للجريمة وبناء عليه تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة في امارة الشارقة.