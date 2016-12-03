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وزير الزراعة: نستهدف زيادة نسبة الحاصلات لـ 80% من إجمالي الصادرات المصرية

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وزير الزراعة: نستهدف زيادة نسبة الحاصلات لـ 80% من إجمالي الصادرات المصرية وزير الزراعة: نستهدف زيادة نسبة الحاصلات لـ 80% من إجمالي الصادرات المصرية

عصام-فايد-وزير-الزراعة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان الوزارة تستهدف زيادة نسبة الصادرات من الحاصلات الزراعية المختلفة وتعظيمها لتتراوح ما بين 70 و80% من إجمالى الصادرات المصرية للخارج بدلاً من 18% حالياً، وذلك بما يتماشى مع خطة وتوجهات القيادة السياسية فى لزيادة الدخل القومى والعائد من العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى الاحتفالية التى نظمتها الوزارة لتسليم شهادات اتمام الدورة التدريبية الخاصة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لنحو 65 متدربا، من محافظات المنيا، بنى سويف، والقليوبية، ضمن المرحلة الأولى من المشاركين فى هذا البرنامج.

وأوضح ان الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برامج من شأنها زيادة إنتاجية الفدان وزيادة جودة المحاصيل المختلفة وتحسين عناصر الجودة والمواصفات وفق متطلبات التصدير والتصنيع، فضلاً عن تطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد، وزيادة الوعى لدى المزارعين لزيادة إنتاج النباتات ذات الجودة العالية، وزيادة المتاح للتصدير للأسواق الخارجية من المنتجات ذات المواصفات العالمية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصرى ورفع قدرته التنافسية فى الأسواق الخارجية والداخلية.

وقال فايد ان الوزارة أطلقت الحملة القومية لرفع قابلية الحاصلات البستانية للتصدير، وذلك خلال عدد من البرامج لتحفيز المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، لزيادة الانتاجية وجودة الانتاج، مشيراً الى انه تم بالفعل تدريب 65 متدربا، على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك فى محافظات المنيا، بنى سويف، والقليوبية كمرحلة أولى بالتنسيق بين الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأشار فايد إلى أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يهدف للحد من المخاطر أثناء عمليات الإنتاج والحصاد والتداول والتى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على سلامة الغذاء، وصحة المستهلك وكسب ثقة الأسواق مما ينتج عنه الحصول على ربحية عالية للمزارع، موضحاً انها تؤدى أيضاً الى ضبط جودة المنتج الزراعى، والمحافظة على البيئة من خلال تقليل التأثيرات السلبية.

وقال إنها تؤثر بشكل إيجابى على صحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، من خلال الاهتمام بتدريبهم على السلامة والإسعافات الأولية فى حال وجود إصابات مرضية أو نتيجة تشغيل المعدات.

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