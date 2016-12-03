مجدى العجاتى: ننتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية لتعديل قانون التظاهر

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر لإجراء التعديلات على القانون، وفقا لما أقرته هذه الحيثيات، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بالفعل فى التعديلات على قانون التظاهر منذ فترة إلا أنها أجلت المناقشات حوله لحين إصدار حكم المحكمة.

وأشار العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إلى أن منطوق الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 يعنى أن يكون التظاهر بالإخطار، وفى حالة إذا ما أرادت جهة الإدارة الممثلة فى الأمن منع أو تأجيل هذه المظاهرة لأسباب أمنية ومعلومات مؤكدة، أن تلجأ إلى القضاء المختص.