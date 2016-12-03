إدارة مباحث الضرائب تضبط قضايا تهريب ضريبى بأكثر من 2 مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى ضبط 200 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 2437759079 جنيه.

وتم ضبط 105 حالات تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 1481660981جنيه .

كما تم ضبط ( 207 ) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتم عرضها على الدوائر الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها وضبط (350) سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية وضبط ( 669 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ( 800 ) حكم قضائى متنوع خلال شهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .