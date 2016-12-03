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انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على الرئتين مثل تدخين 20 سيجارة يوميا

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انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على الرئتين مثل تدخين 20 سيجارة يوميا انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على الرئتين مثل تدخين 20 سيجارة يوميا

>كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن آثار انقطاع الطمث "الدورة الشهرية" يؤثر على الرئتين مثل تدخين 20 سيجارة يوميا لمدة عشر سنوات.

 

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون النرويجيون أن انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء يسبب تراجعا فى قدرة الرئتين على طرد وسحب الهواء، وهذا يمكن أن يجعل النساء تعانى من ضيق فى التنفس والتعب.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل القدرة الحيوية القسرية (FVC) وهى مقياس لحجم الرئة فى 1438 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و48 عاماً، مع تقييم حجم الزفير القسرى فى الثانية الواحدة (FEV1)، وتمت متابعتهن على مدى السنوات الـ20 المقبلة.

 

ووجد الباحثون انخفاض قدرة الرئتين لدى النساء اللواتى أصيبن بانقطاع الطمث، لافتين إلى أن الانخفاض فى FVC"" أو مقياس حجم الرئة، يعادل تدخين 20 سيجارة فى اليوم لمدة 10 أعوام، فى حين انخفاض "FEV1" حجم الزفير مثل تدخين 20 سيجارة يوميا لمدة عامين.

 

وقال كبير الباحثين الدكتور "كاى تراى بينر"، من جامعة بيرجن، النرويجية، إن المرأة، والأطباء، يجب أن يكونوا على علم بانخفاض صحة الجهاز التنفسى بشكل كبير أثناء وبعد الانتقال إلى فترة سن اليأس أو انقطاع الطمث.

 

ونشرت الدراسة فى المجلة الأمريكية للجهاز التنفسى والعناية المركزة.


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