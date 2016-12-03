صور.. حرس الحدود يدمر7 أنفاق بسيناء ويضبط أطنان من المخدرات و82 متسلل

تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير (7) فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط 4 عربات محملين بـ(495) قاروصة سجائر مهربة، وضبط (641) شريط لعقار الترامادول المخدر بمنطقة ( رفح )، و3 عربات محملين بـ(21) لفافة لنبات البانجو المخدر و(45) قطعة لجوهر الحشيش المخدر بمنطقة ( معدية سرابيوم ).

كما تمكنت القوات من ضبط عربة نقل محملة بـ(214) لفافة لنبات البانجو بمنطقة ( الإسماعيلية)، وضبط فرد وبحوزته (5) لفافة لنبات البانجو بمنطقة ( القنطرة شرق )، وضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعربة نقل بداخلها (18) لفافة لنبات البانجو بمنطقة ( معدية نمرة 6 ).

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى،تم ضبط فلوكة صيد على متنها (4) أفراد محملة بـ(1536) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (عتاقة)، بالإضافة إلى ضبط عربة نقل بداخلها (45) لفافة لنبات البانجو و(4) لفافة لجوهر الأفيون بمنطقة ( النفق شرق ).

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية،تم ضبط (905) آلاف قرص مخدر أنواع مختلفة و(167) كجم من جوهر الحشيش و(5) بنادق آلية وبندقية خرطوش بالإضافة إلى ضبط (685) فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم)، وضبط (21) شنطة بداخلهم كمية من جوهر الحشيش و(4) بنادق آلية وبندقية قناصة و(20300) قاروصة سجائر مهربة و(22) فردا مصريا خلال عمليات الهجرة غير الشرعية بمنطقة ( بحر الرمال الأعظم ).

كما تم أيضا ضبط (4) عربات دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملة بـ(253) كرتونة أدوية مهربة و(3) بنادق آلية و(8000) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة ( رأس الحكمة )، وضبط (3) عربات دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملين بـ(8500) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (مطروح) .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية،تم ضبط عربة ربع نقل وعلى متنها (4) أفراد سودانين الجنسية محملة بـ(29) لفافة لنبات البانجو و(3) أفرد أثناء قيامهم بصيد أسماك الزريعة بالمخالفة للقانون بمنطقة (الشلاتين)، بالإضافة إلى ضبط (82) فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق (أبو رماد – مرسى علم – أسوان – العلاقى) وضبط (61) سودانى الجنسية لقيامهم بعمليات التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم (15) جهازا للكشف عن المعادن بمناطق (أبو رماد – العوينات).