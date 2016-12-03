طارق نجيدة: حكم الدستورية فى قانون التظاهر يؤدى لاستمرار حبس المقبوض عليهم

قال طارق نجيدة، أحد المحامين الحاضرين أمام المحكمة الدستورية العليا في الطعون علي عدم دستورية مواد قانون التظاهر، إن رفض الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية، والخاص بالطعن علي المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر يؤدي الي استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية وفقًا لقانون التظاهر ولا يجوز خروجهم إلا بعد قضاء مدة الحبس الصادرة ضدهم او بصدور عفو رئاسي.

وأوضح “نجيدة” في تصريح صحفي ، أن المحكمة قضت في الدعوي رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في عدم الموافقة علي الاخطار بالتظاهر وسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة لارتباطهما والسقوط جاء للحكم بعدم دستورية المادة الاولي ،ويترتب علي هذا الحكم ان مقدم الإخطار ينظم مظاهرته متي استوفي الشروط دون انتظار موافقة وزير الداخلية .

وأضاف، أن الفقرتين المقضي بعدم دستورية احداهما وسقوط الأخري، رأت فيهما محكمة الدستورية أنهما يحولان الإخطار بالمظاهرة والموافقة علية الي اذن بالتظاهر وهذا ما أدي الي اسقاطهما.