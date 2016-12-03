منع أعضاء مجلس نقابة الأطباء من حضور التحقيقات مع «منى مينا»

دخلت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، منذ قليل، إلى مقر مبنى النائب العام بالرحاب لحضور جلسة التحقيق معها بنيابة استئناف القاهرة التحقيق على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام السرنجات أكثر من مرة .

وسمحت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين المبنى للمحامين خالد على وماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين بالحضور معها .

وقرر الأمن منع الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء والذى أكد وجوب حضوره طبقا لقانون نقابة الأطباء، كما منعت قوات الأمن الدكتورة امتياز حسونة ومحمد عبد الحميد والدكتور أحمد حسين اعضاء مجلس أطباء مصر من الحضور كما منعوا الدكتور أحمد فتحى والدكتورة جيهان يوسف والدكتور أحمد بكر أعضاء بمجلس نقابة القاهرة ومن أعضاء نقابة الجيزة كريم سالم ومن نقابة الإسكندرية الدكتور محمد سعد وطلبت منهم الانتظار أمام المبنى لحين انتهاء التحقيق .

يذكر أن، النيابة استدعت منى مينا للتحقيق بشأن تصريحاتها حول المستلزمات الطبية. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الاطباء، إنها ستذهب للتحقيق بناء علي استدعاء من نيابة استئناف القاهرة، مشيرة إلي أنها «قالت الحق بدون خوف لأن مشكلة الدواء والمستلزمات الطبية تستحق أن تفتح، حتي لو كانت ستتسبب فى مشاكل من وراءها».