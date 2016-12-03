«السكة الحديد» تعلن التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد أن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة اليوم السبت تشمل : خط القاهرة / الأسكندرية 20 دقيقة ، خط القاهرة / السد العالى 40 ق ،خط بنها / بورسعيد 15 ق وخط طنطا / المنصورة / دمياط 20 ق .

وأرجعت ذلك الى إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وتناشد “الهيئة” الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة “محطات – قطارات”، حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها .

وحددت أرقام للخطوط الساخنه لإستقبال الشكاوى واﻻقتراحات01274422925 – 0225753555 – 147 ، وإستعلامات : 1166 – 090071166 .

يشار الى أن متوسط تأخير قطارات المسافات الطويلة أمس الجمعة شمل : تأخر 11 قطارا من 76 قطارا بالوجه القبلى بنسبة تأخير 14 % متوسط التأخير 35 ق وكانت القطارات الشغالة بالوجه البحرى 120 المتأخر منها 9 قطارات بنسبة تأخير 7 % متوسط التأخير 35 ق .

وكان متوسط تأخير قطارات المسافات القصيرة بالنسبة للقطارات الشغالة 712 المتأخر منها 25 قطارا بنسبة تأخير 3 % متوسط التأخير 20 ق .