«التعليم» تؤكد تفعيل الامتحانات العملية للمرحلة الابتدائية

أكد يسرى سويرس مدير عام تنمية مادة العلوم بوزارة التعليم، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة العلمية والتقويمية، والتركيز على ضرورة تفعيل الامتحانات العملية للمرحلة الابتدائية، وتحويلها من امتحانات تقليدية إلى امتحانات مبنية على مهارات وعمليات العلم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع موجهي عموم المادة بديوان عام الوزارة في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالأنشطة العلمية باعتبارها ركيزة أساسية في تدريس مادة العلوم.

> وشدد سويرس على الاهتمام بطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل الدليل الاسترشادى للأنشطة اللاصفية لطلاب الدمج بالمرحلة الابتدائية.

وأشار إلى التعاون مع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية لتفعيل وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية وتوظيفها لخدمة مناهج العلوم، موضحًا أن الوثيقة تحتوى على (238) مؤشرا للأنشطة المرتبطة بكافة المناهج التعليمية، ومنها مادة العلوم التي تهتم بمشكلات البيئة الصحية والسكانية؛ لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

وقد تم توظيف (30) نشاطا خاصا بمادة العلوم لخدمة الصفوف الدراسية المختلفة وتقديمها لموجهى عموم المديريات.