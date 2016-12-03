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ضبط 3 مسجلين خطر كونوا عصابة لسرقة الأموال من السيارات بالزاوية الحمراء

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ضبط 3 مسجلين خطر كونوا عصابة لسرقة الأموال من السيارات بالزاوية الحمراء ضبط 3 مسجلين خطر كونوا عصابة لسرقة الأموال من السيارات بالزاوية الحمراء

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المبالغ المالية من السيارات بأسلوب كسر الزجاج عقب تعقب السيارة بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة أثناء استعدادهم لارتكاب واقعة جديدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واعترف المتهمين بارتكابهم باقى الوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بقيام كل من "صابر.ف" 32 سنة، عاطل، مسجل خطر، و"فتحي.ج" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، وشقيقته "سهام.ج" 43 سنة ربة منزل، مسجلة خطر، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة العديد من القضايا، بتكوين تشكيلا عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب السرقات من داخل السيارات بأسلوبى التتبع وكسر الزجاج، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث .

 

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلال الأول السيارة المقيدة باسم زوجته "مروة.ج" قبل القيام بارتكاب واقعة سرقة جديدة.

 

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكابهم جميع تلك الوقائع، مضيفين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوبى التتبع وكسر الزجاج، وأنهم وراء ارتكاب الحوادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق. 


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