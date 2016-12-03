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الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين

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الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين

>كتبت-رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل الرئيس عبد الفتاح ، قادمًا من الإمارات عقب زيارة استغرقت يومين شارك خلالها فى احتفالات العيد الوطنى الخامس والأربعين لدولة الإمارات.

 

والتقى الرئيس السيسي على هامش حضوره للحفل مع عدد من رؤساء الدول، ومنهم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات.

 

كما التقى الرئيس السيسي خلال زيارته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وأشاد الرئيس بالمواقف المُشرفة التى تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم والقضايا العربية المختلفة.

 

كما تطرقت المباحثات إلى المستجدات على الصعيد الإقليمى فى ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز الجهود للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبه.

 


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