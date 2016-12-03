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الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات استغرقت يومين

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الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات استغرقت يومين الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات استغرقت يومين

 

مطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي، ظهر الْيوم السبت، الرئيس عبد الفتاح قادما من الامارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومين، تابع خلالها التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين في مختلف الموضوعات، فضلًا عن مشاركته في فعاليات العيد القومي للإمارات.

وأجري الرئيس السيسي، خلال الزيارة، مباحثات مع قادة دولة الامارات في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، كما شاهد الاحتفالات الخاصة بالعيددالفومي للامارات.

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