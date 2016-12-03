بالصور..نقابة المعلمين بالشرقية تبحث تثبيت المعلمين المساعدين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كشف هانى مرشد أمين عام نقابة المعلمين بالشرقية أن النقابة عقدت اجتماعا طارئا لبحث مشاكل تثبيت المعلمين المساعدين بمقر النقابة بحضور ماهر كمال مدير فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بالشرقية ومحسن لطفى رئيس النقابة وهانى مرشد أمين عام النقابة.

وحسب هانى مرشد، تطرق الاجتماع إلى أن 47 معلم تم التعاقد معهم بتاريخ 2009 و 2010 و 2011 و 2012 أى ما قبل 2014 – كما هو وارد بصحيفة الأحوال الواردة من الإدارة إلى الأكاديمية (جارى تصحيح أوضاعهم).

وقرر الاجتماع أنه سيتم إنهاء مشكلتهم بمطالبة من مدير مديرية التربية والتعليم الوزارة الموافقة على التعديلات لهم بقسم الإحصاء قبل 20/12/2016.

كما ناقش الاجتماع الأسماء التي لم ترد أسماؤهم بالقرار السابق وتقدموا بملفاتهم قبل 31/7/2016 وأنه تم تسجيل من تقدم بنفسه إلى الأكاديمية أو النقابة من تاريخ 15/11/2016 متاح حتى 19/12/2016 ، كما قرر الاجتماع انه سوف يتم التدخل لدى محافظ الشرقية بإصدار قرار بإلحاقهم على القرار السابق .وسيتم إصدار قرار الوزير فى أقرب وقت.

وتابع هانى لليوم السابع، أن الأخطاء التى وردت بالقرار السابق في الكفاءة التربوية أو التخصص يتم حاليا تصحيحه بناء على التعاقد المبرم بين المعلم المساعد والمديرية وذلك بتسليم صورة طبق الأصل من العقد وبيان حالة وصورة طبق الأصل من المؤهل وتسليمها إلى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية التابع لها المعلم ويقوم قسم الاحصاء بتجميعها مع توضيح الخطأ وتصويبه وتسليمه الى الاكاديمية المهنية بالشرقية لتصحيح الخطأ .

وناقش الاجتماع مشكلة المعلمين المساعدين الذين تقدموا بملفاتهم بشهر 9 إلى إدارتهم تم تسجيلهم بالأكاديمية ويبلغ عددهم حوالي 1000 معلم مساعد انه سيتم نشر الاسماء على موقع النقابة وعلى من سلم أوراقه ولم يجد اسمه التوجه الى النقابة الفرعية بالشرقية أو إلى فرع الأكاديمية للتأكد من وجود اسمه .حيث قرر الاجتماع انتظار صدور قرار الوزير لهم.

وأوضح أمين عام النقابة ان الاجتماع بحث الشكاوى الواردة من المعلمين المساعدين بإدارة الحسينية وتبين أن الإدارة تقدمت بعدد 420 ملف بشهر 9 /2016 وليس قبل 31/7/2016 وتم تسجيل هذا العدد فى مرحلة شهر 9 وقرر الاجتماع انتظار صدور قرار الوزير لها .



> من جانبه أكد ماهر كمال مدير فرع الأكاديمية بالشرقية أن من تم ترقيته إلى معلم منذ تاريخ 31/7/2016 حتى 31/7/2017 سيتم ترقيتهم إلى معلم أول بعد 5 سنوات طبقا لقانون 155 الخاص بكادر المعلمين بنفس التوقيت ولن تضار الدفعات المتأخرة بصدور القرار وظيفيا ً.

وطالب المعلمين التقدم بشكواهم إلى مدير فرع الأكاديمية بالشرقية وسوف يتم بحث شكواهم والعمل على سرعة حلها.