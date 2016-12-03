4 مشروبات تساعد على إزالة السموم من جسمك ليلا.. أهمها الليمون

نهى طارق

قد لا يعرف الكثيرون أن أفضل وقت لتنظيف الجسم من السموم فى الليل، والكبد هو الجهاز المسئول عن تخليص الجسم من هذه السموم.

ولكى يقوم الكبد بوظائفه بشكل صحيح، فمن المهم أن يكون الشخص نائما نوما عميقا قبل عملية إزالة السموم من الكبد، كما ينبغى أن يكون هناك ما يكفى من السوائل فى الجسم أثناء النوم لطرد السموم بسهولة، وتخليص الجسم من الملوثات، وهذا الأمر لا يجعل الجسم فقط فى صحة جيدة ولكن يساعد أيضاً فى حرق الدهون وإنقاص الوزن.

هناك بعض المشروبات غير المكلفة التى تجعل الجسم رطباً وتساعد على إزالة السموم من الجسم أثناء الليل، والتى رصد بعضها موقع Positive Med:

1- عصير الماء بالليمون

عصير الماء بالليمون واحد من أسهل المشروبات، الذى يوصى به خبراء التغذية بتناوله بشكل يومى، فله تأثير فعال على إزالة السموم من الدم، وينصح الخبراء بتناوله دافئاً، لأن المشروبات الباردة يمكن أن تسبب صدمة فى الجسم كما أنها تأخذ الحرارة من الجهاز الهضمى لتقوم بتدفئتها.

2- الشاى بالنعناع

الشاى بالنعناع هو شراب صحى يحسن عملية الهضم وخصوصا بعد وجبات الطعام.

كما أن طريقة تحضيره سهلة فيتم إضافة ملعقة كبيرة من أوراق النعناع فى كوب من الشاى، وغليه لمدة دقيقتين وينصح الأطباء بتناول هذا المشروب نصف ساعة قبل النوم.

3- الزنجبيل بالشاى والليمون

الزنجبيل والليمون والشاى لهم تأثير فعال على انقاص الوزن وتحسين الصحة، فمشروب الزنجبيل بالشاى والليمون يحتوى على كميات كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، التى تحسن التمثيل الغذائى، كما أن هذا المشروب يقلل من التهاب النسيج الخلوى فهو يزيد من حرارة الجسم التى تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية والتخلص من السموم.

فينصح الأطباء بوضع القليل من الزنجبيل مع عصر نصف ليمونة فى كوب ماء وغليه وتركه لمدة 15 دقيقة، وتناوله 3 مرات أسبوعياً قبل النوم.

4- الشوفان بالعسل

من أفضل المشروبات التى تنظف سموم الجسم ليلاً هى الشوفان، لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن التى تحسن الهضم وتطهر الكبد والأمعاء، كما أن هذا المشروب يساعد على الاسترخاء ويساعد على الحصول على ساعات نوم ليلة جيدة.

وطريقة تحضيره سهلة فيتم وضع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان فى كوب من الماء ونقعه لمدة 7 ساعات، ثم يصفى وإضافة العسل عليه وينصح الأطباء بتناوله ثلاث مرات أسبوعياً ليلاً.