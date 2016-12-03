طلائع الجيش يطالب الجبلاية بتطبيق نظام "الاستبدال"

كتبت لبنى عبد الله

طلب نادى طلائع الجيش فتح نظام الاستبدال للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتم دعم الصفوف بصفقات تعيد التوازن للفرق.

وقال أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش لـ"اليوم السابع": "لماذا نسير ضد المنطق ونرفض تطبيق نظام الاستبدال، الواقع يؤكد حاجة كل الأندية لهذا النظام، لاسيما أنه يزيد من خلق دوافع المنافسة بين اللاعبين بما يعود بالنفع على مستواهم الفنى والبدنى، خوفاً من التضحية بهم فى الميركاتو الشتوى".

يذكر أن طلائع الجيش قيد 28 لاعبا فى قائمته هذا الموسم، ومازال لديه مكانان شاغران فى القائمة.