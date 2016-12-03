وزير الرياضة يشيد بوصول منتخب سيدات الإسكواش لنهائى بطولة العالم للفرق بفرنسا

أسماء عمر

أشاد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بأداء منتخب مصر لسيدات الإسكواش فى بطولة العالم المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2016، ووصولهم للدور النهائى واللعب أمام منتخب إنجلترا اليوم السبت.

وتمنى عبد العزيز لمنتخب مصر الفوز بالبطولة واستعادة اللقب، الذى حصلت عليه مصر 2012.

جدير بالذكر أن المنتخب يضم اللاعبة نور الشربينى المصنفة الأولى على العالم ورنيم الوليلى الثانية ونوران جوهر الثالثة وأمنية عبد القوى الثامنة على العالم، والمدير الفنى للمنتخب بطل العالم السابق عمرو شبانة.