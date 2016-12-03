الحكم محمود عاشور يعود لتحكيم مباريات الزمالك بعد 558 يوما

كتب أحمد سمير

أعلنت لجنة الحكام، برئاسة رضا البلتاجى، تعيين الحكم الدولى محمود عاشور لإدارة لقاء الزمالك والداخلية، المقرر لها مساء السبت على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى، ليعود عاشور لتحكيم مواجهات الأبيض بعد غياب قارب 558 يوماً.

يذكر أن الزمالك طلب من لجنة الحكام سابقاً عدم إدارة محمود عاشور لأى مباراة يكون طرفها، وذلك على خلفية أحداث مباراته أمام نادى إنبى، التى أقيمت فى الدورى بتاريخ 25 ديسمبر من عام 2014 وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين نظيفين، واعترض الزمالك بعدها على أداء الحكم، واتهمه بارتكاب أخطاء ضده أثرت على نتيجة اللقاء.