محافظ بورسعيد يعلن عن مهرجان للسكر بأحياء ومناطق ببورسعيد

المراسل: جمال نوفل

أمر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مدير عام تموين بورسعيد، بسرعة تنظيم مهرجان للسكر في جميع أنحاء المدينة، بسعر 8 جنيه للكيلو.

وأقر “المحافظ” بسرعة إقامة منافذ متحركة للبيع في 14 منفذ بالمدينة وقري الجنوب و الغرب، وتم بالفعل البدء بالبيع من الساعة العاشرة بمنافذ البيع بمناطق معدية بورسعيد وسوق البازار ( حي الشرق ) و قصر الثقافة و مسجد صالح سليم بحي المناخ و امام مبني حي الضواحي و الصالة المغطاة بحي الضواحي و بسوق علي و سوق خالد ز امام مستشفي ناصر بحي الزهور و السوق الكبير وامام المجمع الاسلامي بمدينة بورفؤاد ومنطقة شادر عزام و قرية الرضوان جنوب بورسعيد و قرية المناصرة غرب بورسعيد .

كما أمر المحافظ مدير التموين بالرقابة علي المشترين بحيث لا يكرر فرد الشراء .