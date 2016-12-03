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رئيس مدينة رفح: توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية مجانا على المواطنين

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رئيس مدينة رفح: توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية مجانا على المواطنين رئيس مدينة رفح: توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية مجانا على المواطنين

اللواء أيمن جبريل، رئيس مركز ومدينة رفح

قال اللواء أيمن جبريل، رئيس مركز ومدينة رفح، اليوم السبت، إنه تم توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية مجانًا على المواطنين بمدينة رفح، تخفيفًا عليهم فى توفير سبل المعيشة الكريمة.

وأضاف جبريل في تصريحات صحفية، أنه تم توزيع المعونات على نحو 4 آلاف أسرة، وأن هناك كميات أخرى من المعونات ستصل تباعا ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم التركيز على الأسر والحالات الإنسانية المستحقة والمرأة المعيلة والأرملة إلى جانب المحتاجين.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيع بطاطين على المحتاجين، لافتا إلى أنه تم افتتاح منفذين للسلع التموينية المدعمة فى حي الصفا والإمام على برفح، وتم توفير السلع بكميات كافية لجميع المواطنين.

أ ش أ

 

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