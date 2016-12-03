تحذير من هجمات رقمية خلال انتخابات فرنسا

حذرت وكالة الأمن والدفاع الوطنية الفرنسية، الأحزاب السياسية في البلاد من إحتمال تعرضها لهجمات إلكترونية خلال الحملات الانتخابية والاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه ربيع 2017.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن مسؤولين في الوكالة حذورا، خلال اجتماع مع إدرايي تقنية المعلومات للأحزاب السياسية في البرلمان، من احتمال تعرضهم لهجمات إلكترونية خلال الحملات الانتخابية المقبلة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن حزب الجبهة الوطنية لم يحضر الاجتماع بالرغم من توجيه دعوة له.

وقال كِيّوم بوبار، مدير تقنية المعلومات في الوكالة، إنه يتوجب عدم غض النظر عن نظرية وجود مخطط للتأثير على نتائج الانتخابات. ولفت الانتباه إلى انتشار عمليات التجسس من خلال الحاسوب، والهجمات الإلكترونية، المتزايدة خلال السنوات الأخيرة.