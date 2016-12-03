مسئول الهجرة ببرلين: لا يوجد لدينا لاجئون مصريون.. ونواجه الإرهاب بكل حزم

رسالة برلين وائل ربيعى

كشف إنجلهارد مازنكى المسئول عن الهجرة بمدينة برلين، أنه لا يوجد ببرلين أى لاجئين مصريين خلال السنوات السابقة وخاصة عامى 2015-2016، مشيرا إلى أن العرف المتبع أن يظل المصريين الراغبين فى اللجوء إلى دولتى فرنسا وإنجلترا حيث العلاقات المصرية الممتدة عبر التاريخ.

وأكد مازنكى، خلال لقائه مع الوفد الصحفى على هامش زيارته لبرلين، أن 50% من طلبات الهجرة المقدمة من مصريين إلى برلين يتم رفضها، قائلا: "لا نقبل اللجوء إلا فى حالات الحروب والنزاعات وليس الاحتياج الاقتصادى".

وحول مخاوف من انتماءات بعض اللاجئين ودعمهم للإرهاب، قال مازنكى: "إذا وردت معلومات للحكومة بأى تخطيط لعمل ارهابى، سواء داخل أو خارج ألمانيا، يتم إبلاغ الدول المخطط لها، لأن الإرهاب عمل دولى ولا يصح أن تراعى الدول مصلحتها الشخصية فقط"، مؤكدا أنه فى حالة وقوع ذلك يتم التنسيق مع مسئولى الأمن بين ألمانيا ومصر على سبيل الذكر لأن الاٍرهاب ليست مشكلة دولة منفردة.

وأكد مازنكى، أن ألمانيا تتعامل مع التخطيط للعمليات الإرهابية وتواجهها بكل حزم، مشيرا إلى أن تسليم المتهمون بالتخطيط الإرهابى للدول المعنية أمر آخر له اعتبارات أخرى، لأن ألمانيا لن تسلم متهم يتم الحكم عليه بالإعدام.