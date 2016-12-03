بالصور.. وصول 65 منظومة كلور لتأمين محطات مياه أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط عن وصول 65 منظومة كلور للشركة لتأمين المياه المنتجة من الأبار الارتوازية على مستوى محافظة أسيوط، وذلك فى إطار تطوير الخدمات المقدمة من الشركة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف وتحسين جودة المياه المنتجة.

وقال المهندس عاطف ناثان، رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة، إنه تم التوجيه مؤخرا لإيجاد أقصى السبل لتحقيق أعلى أمان للمياه، الأمر الذى دفع السلطة المختصة لسرعة إصدار التعليمات الفورية لشراء منظومات كلور كأحد أهم قرارات الشركة .

وأضاف "ناثان" أن قطاع الدعم الفنى بالشركة قام بحصر جميع المحطات التى تحتاج إلى تركيب منظومات كلور وتم عمل المقايسات لشراء أجهزة الكلور ومستلزمات التركيب وتوريد الأدوات وأجهزة الكلور والأسطوانات اللازمة لتشغيل المنظومات، والتى يتم تركيبها عن طريق فريق الصيانة بالشركة.

وأكد الدكتور سليم سيد سليم، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه تم بالفعل تركيب 26 منظومة، مشيرا إلى أخذ العينات قبل وبعد تركيب المنظومات وضخ نسب الكلور المحددة طبقا للمعايير القياسية لوزارة الصحة المصرية وجارى تركيب باقى المنظومات على التوالى بالمحطات المختلفة لضمان أعلى جودة.