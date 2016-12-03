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تركيا غاضبة من تصريحات يونانية بحق أردوغان

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تركيا غاضبة من تصريحات يونانية بحق أردوغان تركيا غاضبة من تصريحات يونانية بحق أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعربت تركيا عن غضبها من تصريحات لوزير الدفاع اليوناني بانوس كامانوس هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعت الخارجية التركية في بيان أمس الجمعة وزير الدفاع اليوناني كامانوس، مرة أخرى، إلى التحرك بشكل يوافق مسؤولية الدولة وجديتها، والامتناع عن تصريحات مماثلة بعد اليوم، وفقًا لما أوردته صحيفة “الزمان” التركية.

وقال بيان الخارجية التركية: “نقيّم التطورات بحكمة، ونرفض التصريحات الموجهة ضد رئيس جمهوريتنا (أردوغان)، الصادرة عن وزير الدفاع اليوناني، الذي يفتقر لملكة التعبير”.

وكان وزير الدفاع اليوناني صرّح الخميس، خلال زيارة أجراها إلى منطقة إقليم إبيروس، شمال غرب اليونان، بأن “أردوغان يرفض (اتفاق) لوزان، فلنمنحه (اتفاق) سيفر.”

وسبق لأردوغان، أن انتقد بتصريحات له أواخر نوفمبر، بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية “لوزان” التي وقعت في سويسرا عام 1923، وتم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية في الدولة العثمانية، وذلك بإلغاء معاهدة “سيفر” التي سبقتها بثلاثة أعوام.

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