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تعرّف النص الكامل للمادة 10 من قانون التظاهر التى أقرت المحكمة عدم دستوريتها

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تعرّف النص الكامل للمادة 10 من قانون التظاهر التى أقرت المحكمة عدم دستوريتها تعرّف النص الكامل للمادة 10 من قانون التظاهر التى أقرت المحكمة عدم دستوريتها

 

ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم 200 جنيه أتعاب محاماة.

وجاء نص المادة كالأتى: “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل”.

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