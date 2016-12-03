تركيا: انقاذ طاقم سفينة روسية ارتطمت بالقاع قرب اسطنبول

قامت فرق الإنقاذ التركية بإخلاء جميع أفراد طاقم سفينة شحن روسية ارتطمت بالقاع في مياه بحر مرمرة قرب اسطنبول مساء أمس الجمعة.

وكان المتحدث باسم القنصلية الروسية في اسطنبول أعلن أن سفينة “فولغودون 203” علقت بالقاع تحت تأثير الرياح في الساعة 21:00 تقريبا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينيتش)، على بعد 15-20 مترا فقط عن الشريط الساحلي، مضيفا أن أفراد الطاقم سالمون ولا يتهددهم أي خطر، بالرغم من تفاقم الظروف الجوية

واستخدمت فرق الإنقاذ التركية حبالا لنقل أفراد طاقم السفينة المنكوبة إلى الساحل، وقد قامت قناة “إن تي في” التركية بنقل عملية الانقاذ بشكل مباشر .

المصدر: وكالات