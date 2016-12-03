هاكرز يسرقون ملياري روبل من البنك “المركزي الروسي”

ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن مجموعة من الهاكرز سرقوا نحو ملياري روبل “ما يعادل 31 مليون دولار” من حسابات البنك المركزي الروسي.

وأكد البنك المركزي الروسي وقوع الحادثة، وقال مسؤول بارز في البنك لـ”سي إن إن”، إن “الهاكرز حاولوا سرقة 5 مليارات روبل، لكن المركزي الروسي تمكن من إيقاف الهجوم الإلكتروني، وإعادة جزء كبير من الأموال المسروقة”.

وأوضح “المركزي الروسي”، أن الهجمة الإلكترونية لم تستهدف فقط البنك المركزي، بل بنوك أخرى عاملة في السوق الروسية، التي تعرضت حسابات بعض عملائها للسرقة أيضا، ولم يكشف “المركزي الروسي” عن تاريخ وقوع الهجوم الإلكتروني، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أن الهجمة التي استهدفت روسيا مشابهة لهجمات أخرى حدثت في وقت سابق في العالم، كالهجمات التي تعرضت لها فيتنام والفلبين قبل أشهر، وبنجلادش والإكوادور في العام الماضي. حين نجح الهاكرز في سرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنجلادش.

وظهرت أنباء عن سرقة أموال من البنك “المركزي الروسي”، بعدما كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أمس، عن مخطط استخباراتي لشن هجوم إلكتروني واسع النطاق على النظام المصرفي الروسي، بغية زعزعة أنشطة البنوك الكبرى.

وذكرت هيئة الأمن أن مقر قيادة الهجوم الإلكتروني يقع في هولندا، وتعود ملكيته لشركة أوكرانية باسم “بليزينج فاست”.