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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلي مجدى مكين وتجديد حبسهم 15 يومًا

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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلي مجدى مكين وتجديد حبسهم 15 يومًا قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلي مجدى مكين وتجديد حبسهم 15 يومًا

أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المستأنفه بمحكمة شمال القاهرة اليوم السبت، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمين اثنين، كانا بصحبة مجدى مكين، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لاتهامهما بحيازة 200 شريط ترامادول وتجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتبين من محضر التحريات، أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية ارتبك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم حيث غيروا مسارهم ومرورهم بسرعة لتخطى القوة الأمنية مصيبين من يعترض طريقهم وبملاحقتهم، تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 200 شريط من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية أداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م صاحب عربة الكارو، و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.

 

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