أبو الغيط وكوبلر يستعرضا سبل تنسيق جهود "الترويكا" المعنية بالأزمة الليبية

كتب مصطفى عنبر

صرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أحمد أبو الغيط التقى أمس مارتن كوبلر المبعوث الأممى إلى ليبيا، وذلك على هامش مؤتمر الحوار المتوسطى الذى استضافته العاصمة الإيطالية روما.

​

وقال عفيفى إن الأمين العام للجامعة العربية بحث مع كوبلر مستجدات الأزمة الليبية، والجهود التى يبذلها المبعوث الأممى من أجل دفع جميع الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار. كما استعرض أبو الغيط مع المبعوث الأممى سبل تنسيق جهود الترويكا المعنية بمتابعة الأزمة الليبية، والتى تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.

​

وأضاف عفيفى أن الأمين العام ركز خلال اللقاء على أهمية أن تستجيب جهود تسوية الأزمة الليبية لمخاوف وهواجس مختلف الأطراف، وأن تلبى فى الوقت ذاته مصالحهم وطموحاتهم، مؤكدا ضرورة إشعار مختلف الليبيين -سواء فى شرق ليبيا أو غربها- بالثقة فى أن كل الجهود التى تبذل لا تستهدف سوى مصلحتهم، ولا تنشد إلا استعادة الدولة الليبية الموحدة القادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.