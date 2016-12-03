6 فبراير .. أول جلسة لمقاضاة أسرة مسلسل «الأسطورة» بالسرقة

قامت دار سما للنشر والتوزيع برفع دعوة قضائية، حملت رقم ٩٣٨ لسنة ٨ ق ؛ وتم تحديد أول جلسة يوم ٦ فبراير ٢٠١٧ في القضية التي جاءت فيها أن أحداث مسلسل “الأسطورة” تأليف محمد عبد المعطي، والذي لعب بطولته الفنان محمد رمضان في موسم رمضان الماضي، قد اقتبست أحداث المسلسل بالكامل من أحداث رواية ” مجرم في حراسة الموتى” الصادرة عن دار سما للمؤلف الكاتب الصحفي أحمد بدر نصار عضو اتحاد كتاب مصر.

وجاء في الدعوى المرفوعة، أنه رغم كتابة اسم السيناريست محمد عبد المعطي على تتر المسلسل كونه مؤلف العمل إلا ان الفنان محمد رمضان في حوارته الصحفية قال نصًا أن العمل نابع من فكرته، واستشهدت الدعوى أن المسلسل قد تعاقب عليه أكثر من سيناريست دون أن نعرف من المؤلف الحقيقي للمسلسل؛ خاصة أن الفنان محمد رمضان اعتاد وصرح أكثر من مرة بأنه يأتي بالافكار ومن ثم يأتي بكاتب سيناريست يكتبها له.

كما تقدمت “سما” بنموذج مقارنة بين أحداث المسلسل وأحداث الرواية والتي تطابقت بشكل كبير؛ الأمر الذي دفع الشركة إرسال 3 إنذارات للشركة المنتجة للمسلسل وللمؤلف محمد عبد المعطي وللقناة التي ذاعت العمل.

وقال احمد بدر نصار، إنه كان يشاهد مسلسل الأسطورة وقد فوجئ بالتشابه الكبير بين أحداث المسلسل وروايته “مجرم في حراسة الموتى”، خاصة أن بطل الرواية أطلق عليه الاسطورة، كما أن البطل في الرواية قد رفض في النيابة العامة فأصيب باحباط ؛ فيدخل السجن ظلمًا ويخرج من السجن أكبر تاجر مخدرات وهي نفس أحداث المسلسل ولكن الاختلاف أن الاسطورة في المسلسل كان تاجر سلاح، كما أن البطل كان لديه مكان سري تحت الأرض يخفي فيه بضاعته وهو نفس ما فعله بطل الرواية عمر شعلان.