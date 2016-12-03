أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

6 فبراير .. أول جلسة لمقاضاة أسرة مسلسل «الأسطورة» بالسرقة

Google+ Print
محمد رمضان

محمد رمضان

قامت دار سما للنشر والتوزيع برفع دعوة قضائية، حملت رقم ٩٣٨ لسنة ٨ ق ؛ وتم تحديد أول جلسة يوم ٦ فبراير ٢٠١٧ في القضية التي جاءت فيها أن أحداث مسلسل “الأسطورة” تأليف محمد عبد المعطي، والذي لعب بطولته الفنان محمد رمضان في موسم رمضان الماضي، قد اقتبست أحداث المسلسل بالكامل من أحداث رواية ” مجرم في حراسة الموتى” الصادرة عن دار سما للمؤلف الكاتب الصحفي أحمد بدر نصار عضو اتحاد كتاب .

وجاء في الدعوى المرفوعة، أنه رغم كتابة اسم السيناريست محمد عبد المعطي على تتر المسلسل كونه مؤلف العمل إلا ان الفنان محمد رمضان في حوارته الصحفية قال نصًا أن العمل نابع من فكرته، واستشهدت الدعوى أن المسلسل قد تعاقب عليه أكثر من سيناريست دون أن نعرف من المؤلف الحقيقي للمسلسل؛ خاصة أن الفنان محمد رمضان اعتاد وصرح أكثر من مرة بأنه يأتي بالافكار ومن ثم يأتي بكاتب سيناريست يكتبها له.

كما تقدمت “سما” بنموذج مقارنة بين أحداث المسلسل وأحداث الرواية والتي تطابقت بشكل كبير؛ الأمر الذي دفع الشركة إرسال 3 إنذارات للشركة المنتجة للمسلسل وللمؤلف محمد عبد المعطي وللقناة التي ذاعت العمل.

وقال احمد بدر نصار، إنه كان يشاهد مسلسل الأسطورة وقد فوجئ بالتشابه الكبير بين أحداث المسلسل وروايته “مجرم في حراسة الموتى”، خاصة أن بطل الرواية أطلق عليه الاسطورة، كما أن البطل في الرواية قد رفض في النيابة العامة فأصيب باحباط ؛ فيدخل السجن ظلمًا ويخرج من السجن أكبر تاجر مخدرات وهي نفس أحداث المسلسل ولكن الاختلاف أن الاسطورة في المسلسل كان تاجر سلاح، كما أن البطل كان لديه مكان سري تحت الأرض يخفي فيه بضاعته وهو نفس ما فعله بطل الرواية عمر شعلان.

received_1166790210070245 received_1166790200070246

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال