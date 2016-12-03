«حماية المستهلك» يلزم بيبسي بوقف إعلان دوري المدارس

ألزم جهاز حماية المستهلك شركة “بيبسي” للمشروبات الغازية بوقف إعلان دوري المدارس الذي يتم بثه على القنوات الفضائية.

وجاء قرار الجهاز، اليوم السبت، نظرًا لإساءة الإعلان للتعليم، وتشجيعه للطلبة على الهروب من المدارس مما يمثل إنتهاكًا لقيمة العلم والمعرفة، ويشجع على العنف الأسري والترويج لسلوكيات غير أخلاقية.

وصرح عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، بأن “بيبسي” أبدت استعدادها وطلبت مهلة 24 ساعة لوقف الإعلان عن العرض على القنوات الفضائية، لافتًا إلى إحالة الشركة للنيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حال عدم الإلتزام بالمهلة.