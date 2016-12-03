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"السياحة العالمية" تمنح مصريا جائزة الابتكار للتسويق السياحي إليكترونيا

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"السياحة العالمية" تمنح مصريا جائزة الابتكار للتسويق السياحي إليكترونيا "السياحة العالمية" تمنح مصريا جائزة الابتكار للتسويق السياحي إليكترونيا

>كتبت ميرفت رشاد

حصل محمد يوسف،  صاحب شركة سياحة على جائزة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم  المتحدة، للابتكار فى استخدام التسويق الإلكتروني  لخدمة قطاع السياحة  واستحداثه طرق جديدة يمكن الاستفادة منها للتسويق السياحى بالعالم. 

 

ومن المقرر ان تقيم المنظمة حفل تكريم لتسليمه الجائزة، بحضور عدد كبير من وزراء السياحة بالعالم تزامنا مع انعقاد فعاليات  بورصة السياحة بمدريد المقرر إقامتها فى 18 يناير المقبل بإسبانيا مقر منظمة السياحة العالمى .

 

وقال يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " انه أول مصرى يحصل على  جائزة منظمة السياحة العالمية ، موضحا انه تقدم بمشروع لاستحداث طرق مبتكرة فى التسويق الإلكتروني لقطاع السياحة بعنوان  Innovative use of e-tourism - Egypt´s strategy 2020, Advisory Council of the 

Tourism Ministry.

 

وأضاف، أنه سيقوم  بالقاء محاضرة  يوم 16 يناير المقبل، فى بورصة مدريد، بحضور عدد من وزراء السياحة فى العالم،  وقادة قطاع السياحة،  لشرح كيفية استخدام التسويق الالكترونى للسياحة بطرق مبتكرة لإستجلاب سياح لدول العالم ، حتى يتسنى للجميع تطبيقه والاستفادة منه، ومن المقرر أن يقوم رئيس منظمة السياحة العالمى بتسليمه الجائزة، بحضور رئيس وزراء إسبانيا.

 


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