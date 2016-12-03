وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز .

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها و 74 راكبا و 14 شاحنة و2 سيارة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و 56 راكبا كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 323 راكبا و 18 سيارة و 13 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و 10 ركاب .

شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها و على متنها 228 راكب و 10 شاحنة و 1 سيارة و نما اكسبريس و على متنها 44 شاحنة و 10 راكب فيما غادرت الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 239 راكبا و 29 سيارة و 19 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 47 شاحنة و 47 راكبا.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 441 راكبا و 2 سيارة و 2باص جيت و السفينة بريدج وعلى متنها 13 برادا، و 8 تريلات، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 38 راكب و 22 براد و 16 تريلا .

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 475 راكبا و1 براد و1 تريلا و العبارة سينا و على متنها 45 راكبا و 12 برادا و11 تريلا و السفينة بريدج وعلى متنها 14 برادا و 10 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 34 راكب و17 برادا و 16 تريلا و العبارة أيلة و على متنها 234 راكبا و 2 تريلا و 1 براد و 2 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 13 برادا و 25 تريلا و 685 طرد سمك .