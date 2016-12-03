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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

موانيء السويس (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز .

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها و 74 راكبا و 14 شاحنة و2 سيارة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و 56 راكبا كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 323 راكبا و 18 سيارة و 13 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و 10 ركاب .

شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها و على متنها 228 راكب و 10 شاحنة و 1 سيارة و نما اكسبريس و على متنها 44 شاحنة و 10 راكب فيما غادرت الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 239 راكبا و 29 سيارة و 19 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 47 شاحنة و 47 راكبا.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 441 راكبا و 2 سيارة و 2باص جيت و السفينة بريدج وعلى متنها 13 برادا، و 8 تريلات، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 38 راكب و 22 براد و 16 تريلا .

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 475 راكبا و1 براد و1 تريلا و العبارة سينا و على متنها 45 راكبا و 12 برادا و11 تريلا و السفينة بريدج وعلى متنها 14 برادا و 10 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 34 راكب و17 برادا و 16 تريلا و العبارة أيلة و على متنها 234 راكبا و 2 تريلا و 1 براد و 2 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 13 برادا و 25 تريلا و 685 طرد سمك .

 

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