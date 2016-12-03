النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية بالشوارع والميادين بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة المرور على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية للمتجه إلى مناطق الجيزة وسط ملاحظة حركة السيارات لرجال المرور فيما ظهر انسياب محدود على الطريق للمتجه من مدينة نصر وحتى التحرير والعكس.

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى.

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.