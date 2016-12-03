أبو الغيط يلتقى المبعوث الأممى لسوريا ويؤكد على احترام تطلعات السوريين

كتب مصطفى عنبر

صرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية أن الأمين العام أحمد أبو الغيط التقى أمس ستيفان ديمستورا المبعوث الأممى إلى سوريا، وذلك على هامش مؤتمر الحوار المتوسطى الذى استضافته العاصمة الإيطالية روما.

وقال عفيفى إن الأمين العام للجامعة العربية بحث مع ديمستورا مستجدات الوضع فى سوريا فى ظل التطورات الأخيرة، حيث أطلعه المبعوث الأممى على خلاصة الاتصالات التى قام بها مؤخرا مع مختلف الأطراف القريبة من الأزمة السورية.

وأضاف عفيفى أن الأمين العام أكد أن الكلفة الإنسانية لاستمرار الوضع الحالى فى سوريا أكبر من احتمال أى طرف، وأن المضى قدما فى نهج الحسم العسكرى لن يؤدى سوى لمزيد من إراقة الدماء، ولن يفرز سوى الفوضى والتفكك على المدى الطويل، مؤكدا أن استعادة سوريا، كدولة موحدة ذات سيادة لن تتحقق سوى باحترام تطلعات الشعب السورى، وأن ما يجرى فى حلب من قتل عشوائى وحصار وتجويع بهدف إخضاع المدينة، سوف تكون له نتائج فادحة على إمكانية التعايش بين مكونات الشعب السورى فى المستقبل، مشددا على أن من يدفع الثمن فى النهاية هم مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء فى حلب وغيرها من المدن التى تتعرض للحصار والقصف المستمر.