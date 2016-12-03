أمطار خفيفة على الثغر مع استمرار الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

تعرضت مدينة الإسكندرية صباح اليوم السبت، لأمطار خيفية لكنها لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أن عمليات شحن وتفريغ البضائع المختلفة وتداول وخروج ودخول الحاويات ومغادرة ووصول السفن والبواخر ورسوها علي الأرصفة استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وعززت إدارة المرور من خدماتها لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن، الإسكندرية تتعرض لطقس سئ منذ عدة أيام وسقوط للأمطار وانخفاض في درجة الحرارة مع قدوم نوة “انواء قاسم” التي تستمر 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.