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وزير التعليم: جنيهان فقط لاشتراك الطلاب بالتأمين الصحى بجميع المدارس

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وزير التعليم: جنيهان فقط لاشتراك الطلاب بالتأمين الصحى بجميع المدارس وزير التعليم: جنيهان فقط لاشتراك الطلاب بالتأمين الصحى بجميع المدارس

وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا، رقم (56) بتاريخ 1/12/2016، وجه فيه بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم (349) لسنة 2015، والخاص برسوم وغرامات، واشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، فيما تضمنه البند الرابع من المادة الرابعة، والذى نص على أن ) يتم تحصيل مبلغ خمسين جنيهًا من طلاب وطالبات المدارس الخاصة، والدولية مقابل الاشتراك فى التأمين على الطلبة ضد الحوادث.

كما قرر وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم (228) سنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث فيما تضمنته الفقرة من المادة الثانية، والتى نصت على (أن يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية خمسين جنيهًا.

وإلتزامًا من الوزارة بعدم التمييز بين أبنائنا طلاب المدارس الرسمية، وطلاب المدارس الخاصة، والدولية، يتم التنبيه مشددًا باتخاذ اللازم نحو الاكتفاء بتحصيل اشتراك التأمين على الطلاب، والطالبات ضد الحوادث بالفئة المقررة لطلاب المدارس الرسمية، وهو( جنيهان فقط لا غير) لطلاب المراحل المختلفة، بكافة أنواع المدارس.

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