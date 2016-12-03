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وزير التنمية المحلية: الفساد موجود منذ بدء الخلق حتى نهاية الكون وهدفنا محاربته

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وزير التنمية المحلية: الفساد موجود منذ بدء الخلق حتى نهاية الكون وهدفنا محاربته وزير التنمية المحلية: الفساد موجود منذ بدء الخلق حتى نهاية الكون وهدفنا محاربته

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الفساد موجود منذ بدء الخلق حتى نهاية الكون وهدفنا محاربته، ومفيش حد من مصلحته التستر على حرامي أو فاسد.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج “القاهرة 360″، المذاع على فضائية”القاهرة والناس”، أن المجالس المحلية فور إنتخابها سيكون لها صلاحية فرض الرسوم على بعض الخدمات، كما سيكون لها سلطة رقابية تصل الي سحب الثقة من المسئول.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدستور ينص على العمل باللا مركزية خلال 5 سنوات من تطبيقه، سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو حتى مالية، فنحن متجهون نحو المركزية خلال عامين.

وحول تشكيل المحليات، قال “بدر”، إنه وفقًا للدستور لابد أن يمكن جميع فئات المجتمع وفِي الانتخابات المحلية سنجد ٢٥٪‏ للشباب و٢٥٪‏ للمرأة، بالإضافة إليّ تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذاع برنامج “القاهرة 360″ في الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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