إلغاء 9 رحلات دولية بمطار القاهرة الجوى لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت-رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112 و106 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 420 القادمة من البحرين، ورحلة رقم 104، والمتجهة إلى الطائف.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة إير كايرو بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، فضلا عن وصول إخطار آخر من شركة الخطوط الجوية السعودية لإلغاء رحلتها رقم 306 والمتجهة إلى جده، وإلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.