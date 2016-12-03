الجبلاية تستقر رسمياً على صدقى وماهر ورمزى لمنتخبات الناشئين والمحليين

كتب محمد مراد - حاتم رضا

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة رسمياً على إسناد مهمة منتخب المحليين إلى هانى رمزى نجم الأهلى السابق والمدير الفنى للمنتخب الأولمبى، كما تم الاستقرار أيضاً على حماده صدقى المدير الفنى السابق لوادى دجلة وعلى ماهر المدير الفنى السابق للترسانة على تولى مهمة منتخب 99 و 2002 للناشئين على أن يتم الإعلان رسمياً فى اجتماع المجلس يوم 10 أو 12 ديسمبر من الشهر الجارى .

كما اقترب أيضا مدحت عبد الهادى من منصب المدرب العام مع حماده صدقى أو هانى رمزى وأيضاً وجود أسماء مثل جمال حمزة و طارق السيد للعمل بالجهاز المعاون لمنتخبات الناشئين.