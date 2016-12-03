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هيلاري داف تنفصل عن حبيبها بعد شهرين فقط

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الجمعة 02-12-2016 22:51

بعد علاقة قصيرة لم تتعدَّ الشهرين فقط، انفصلت النجمة العالمية هيلاري داف Hilary Duff عن حبيبها جايسون وولش Jason Walsh.

وكانت الممثلة الشهيرة، البالغة من العمر 29 عاماً، قد أعلنت علاقتها بمدرّبها الشخصي جايسون في أكتوبر المنصرم بشكل رسمي، إلا أنّ الكثير من الشائعات كانت قد تحدثت عن علاقة تجمعهما منذ عام 2015.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن أسباب الانفصال لم تحدد بعد، فيما ذكر مصدر مقرّب من الثنائي لإحدى الصحف أن جدول أعمالهما وتطلّعاتهما المستقبلية تختلف، إذ إن جايسون يريد الانتقال إلى نيويورك، فيما لا تستطيع هي التخلي عن لوس أنجلوس.

يذكر أن الثنائي عادا من عطلة مميّزة في المكسيك بعد أن احتفلا سوياً قبل ذلك في عيد الهالوين .

 

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