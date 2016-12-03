تواصل أعمال المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" في أبوظبي

تواصلت اليوم أعمال المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" الذي تستضيفه أبوظبي ويهدف إلى حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع المسلح تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو".

وتركز أعمال اليوم الثاني للمؤتمر - الذي يعقد في إطار مبادرة الشراكة الدولية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية - على الأهداف والمخرجات المقترحة من وراء هذه المبادرة.

ويختتم المؤتمر أعماله بتبني "ميثاق أبوظبي" الذي سيكون بمثابة إقرار بالتزام جميع الأطراف الحاضرة والموقعة على الميثاق بتقديم دعمهم فيما يخص حماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في المناطق الجغرافية التي تشهد صراعات مدمرة وإنشاء صندوق مالي لهذا الغرض وشبكة من الملاذات الآمنة.