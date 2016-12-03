الليلة.. صبري فواز في ضيافة الدسوقي رشدي علي«النهار»

يحل الفنان صبري فواز، ضيفًا على الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، في حلقة اليوم السبت، من برنامجه “قصر الكلام” الذي يُعرض عبر شاشة النهار one، في تمام الساعة الثامنة مساءً، للحديث عن أعماله المقبلة ورأيه في حال السينما والتلفزيون حاليًا.

كان “فواز” قد تعاقد مؤخرًا على المشاركة فى بطولة مسلسل “الحصان اﻷسود” للنجم أحمد السقا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، إذ يبدأ تصويره أواخر الشهر الجاري.

ويعد العمل التجربة الأولي التي تجمع فواز بالسقا، منذ أن تخرجا من المعهد، كما ينتظر عرض فيلمي “مولانا” مع المخرج مجدي أحمد علي، و”جواب اعتقال” مع المخرج محمد سامي.

يُذكر أن، أخر أعمال الفنان صبري فواز هما مسلسلي “أفراح القبة” مع المخرج محمد ياسين، و”الميزان” مع المخرج أحمد خالد موسى، واللذان تم عرضهما في رمضان الماضي، وحققا نجاحًا كبيرًا.