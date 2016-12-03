6 أعراض خلى بالك منها تشير إلى وجود مشاكل بالكلى.. أهمها تغير لون البول

كتبت آلاء الفقى

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الكلى الصحية تحافظ على سلامة وظائف الجسم وعملها بشكل صحيح مثل تحقيق التوازن فى الجسم واستقرار مستوى ضغط الدم، وعند وجود أى خلل فى عمل الكلى الجسم كله يمكن أن يكون عرضة للخطر، وهناك بعض الأعراض التى تشير إلى أن الكليتين لا يعملان بشكل صحيح. وذكر التقرير بعض 6 أعراض تشير إلى أن الكليتين لا تعملان بشكل صحيح، وتشمل الآتى:

1.تغير لون البول وتكرار التبول:

فقد يوجد بالبول رغوة أو يكون داكن اللون، ويعانى البعض من مشكلة أثناء التبول إما التبول بكميات أقل أو بإفراط.

2.تورم الأطراف والمفاصل:

إذا كنت تلاحظ أن الأطراف والمفاصل ووجهك بدأ يتورم فذلك يكون دليل على ضعف أداء الكلى.

3.انقطاع التنفس المتكرر:

إذا كنت غالبا ما تتعرض لانقطاع التنفس المتكرر فهذا قد يشير إلى إلى الفشل الكلوى، والسبب الرئيسى وراء ذلك هو تراكم السموم الزائدة فى الجسم التى تؤدى إلى انخفاض خلايا الدم الحمراء فى الجسم، فى هذه الحالة لن يكون الجسم قادرا على الاحتفاظ بمستويات الأكسجين.

4.الشعور بطعم معدنى فى الفم:

فيحدث هذا الطعم عندما تتبدد السموم فى الدم، فهذا يؤدى إلى رائحة الفم الكريهة جدا والشعور بطعم معدنى فى الفم نتيجة التغيرات المفاجئة فى المواد الغذائية وفقدان الشهية التى تؤدى إلى تلف الكلى.

5.ضعف الذاكرة والدوخة:

إذا كنت تعانى من مشاكل الكلى أو الفشل الكلوى سيكون هناك انخفاض فى كمية الأكسجين التى تدخل الدماغ، وهذا يؤدى إلى الدوخة وضعف الذاكرة والتركيز والدوار الخفيف.

6. الشعور بألم شديد:

إذا كنت تشعر بألم شديد من الجزء السفلى من القفص الصدرى، وإذا كان لديك حصى بالكلى أو التهاب المسالك البولية سيكون الألم أكثر شدة.