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اليوم..سموحة يواجه الاتحاد على زعامة الاسكندرية

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اليوم..سموحة يواجه الاتحاد على زعامة الاسكندرية اليوم..سموحة يواجه الاتحاد على زعامة الاسكندرية

>كتب محمد عراقى

يستضيف فريق سموحة نظيره الاتحاد السكندرى مساء اليوم السبت فى تمام الخامسة مساء ،ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى العام ،فى مواجهة تحديد زعيم الاسكندرية هذا الموسم.

يدخل سموحة اللقاء وعينه على الثلاث نقاط للدخول فى غمرة المنافسة على المركز الثانى والذى يحتله المقاصة برصيد 28 ،فى الوقت الذى يملك سموحة فى جعبته 25 نقطة جمعهم من 12 مباراة.

ويرغب حلمى طولان المدير الفنى لسموحة فى تثبيت اقدامه مع الفريق خاصة بعد انتهاء أزمته مع حسام باولو مهاجم الفريق بعد اعتذار الأخير لطولان وأعضاء الجهاز الفنى أمام جميع اللاعبين ، ويفقد سموحة خدمات أيمن أشرف بداعى الإيقاف ،فيما يستعيد الفريق السكندرى جهود أحمد حمص بعد عودته من الإيقاف.

وعلى الجانب الأخر يحاول الإتحاد السكندرى بقيادة مديره الفنى مختار مختار استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الأسبوع الماضى مع مصر المقاصة ،من أجل القفز للمركز السادس ،حيث يقبع زعيم الثغر حالياً فى المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويعانى زعيم الثغر من غياب خالد الغندور،و الذى فضل الجهاز الفنى إراحته لمعاناته من مزق فى الخلفية ،تعرض له فى مباراة الفريق الفيومى ،وكذلك حازم أمام الذى يعانى من آلام فى الظهر ويؤدى برنامج تأهيلى خاص قبل العودة للمباريات.


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