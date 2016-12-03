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أهم 3 رياضات تساعدك على العيش حياة أطول بصحة وسعادة.. تعرف عليها

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أهم 3 رياضات تساعدك على العيش حياة أطول بصحة وسعادة.. تعرف عليها أهم 3 رياضات تساعدك على العيش حياة أطول بصحة وسعادة.. تعرف عليها

>نهى طارق

ظهرت دراسة جديدة تشير إلى أهمية بعض الرياضات وهى كرة القدم والسباحة وركوب الدراجات، بأنها من أهم 3 رياضات تساعد الشخص فى العيش فترة أطول مقارنة بغيرها من الرياضات. وشملت هذه الدراسة أكثر من 80000 من البالغين فى إنجلترا واسكتلندا فى الثلاثينيات من عمرهم، وتمت متابعة الذين أجريت عليهم الدراسة لمدة تسع سنوات مات أثناء هذه الدراسة 8790 من بينهم 1909 بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

عندما قارن الباحثون معدلات الوفيات من الأشخاص الذين مارسوا الألعاب الرياضية المختلفة وأخذوا فى اعتبارهم عوامل مثل العمر والجنس والتاريخ الطبى اكتشفوا مجموعة من النتائج المثيرة للاهتمام.

وجدت الدراسة أن الاشخاص الذين مارسوا الرياضة قلت بينهم نسبة الوفاة بنسبة 47% مقارنة بغيرهم الذين لم يمارسوا أى نشاط رياضى، كما أن نسبة إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية قلت عن غيرهم بنسبة 56%.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين مارسوا السباحة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 28% وانخفاض نسبة إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 41%.

ووجدوا أيضاً أن الأشخاص الذين مارسوا رياضة كرة القدم انخفض لديم خطر الوفاة بنسبة 43٪، وقل خطر الإصابة لديهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45٪. أما بالنسبة لرياضة ركوب الدراجات فكانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 15%.


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