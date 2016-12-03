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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

>كتب أحمد توفيق وعمرو جاب الله

يلتقى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم مع نظيره الداخلية، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الفريق الأبيض المباراة محتلا المركز السابع بالترتيب العام للدورى برصيد 18 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الداخلية المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكونا من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف ظهير أيسر وعلى جبر و أحمد دويدار فى قلب الدفاع وأسامة إبراهيم ظهير أيمن ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح فى وسط الملعب و محمود عبد الرازق شيكابالا و أيمن حفنى والنيجيرى ستانلى و باسم مرسى فى الهجوم .


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