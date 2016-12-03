5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم السبت 3 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يلتقي الزمالك مع الداخلية، على استاد بتروسبورت، فى أول مواجهة للفريق الأبيض تحت قيادة محمد حلمى العائد لقيادة الفريق، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ13 بالدورى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم السبت 3 / 12 / 2016 وسيتم نقلها عبر قنوات "أون سبورت والنيل للرياضة".

مركز الفريقين جدول ترتيب الدوري

يخوض الزمالك المباراة محتلا المركز السابع بالترتيب العام للدورى برصيد 18 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الداخلية المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف ظهير أيسر وعلى جبر و أحمد دويدار فى قلب الدفاع وأسامة إبراهيم ظهير أيمن ومحمود دونجا و إبراهيم صلاح فى وسط الملعب و محمود عبد الرازق شيكابالا و أيمن حفنى والنيجيرى ستانلى و باسم مرسى فى الهجوم.

الداخلية يفشل فى الفوز على الزمالك

خاض الزمالك أمام الداخلية من قبل 7 مباريات تعادلا مرتين وفاز الفريق الأبيض 5 مرات وفشل الداخلية فى تحقيق الفوز على الزمالك من قبل.

المدرب الثالث للزمالك في الموسم الحالي

يُذكر أنه تواجد على رأس الجهاز الفني للزمالك في الموسم الحالي بالنسخة الحالية من الدوري إثنين من المديرين الفنيين هم مؤمن سليمان ومحمد صلاح قبل أن يعود محمد حلمي لقيادة الفريق فى ولاية ثانية بعهد مرتضى منصور.