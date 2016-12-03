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"تموين بورسعيد": بدء تطبيق مبادرة "نحن أبناؤكم" 7 ديسمبر الجارى

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"تموين بورسعيد": بدء تطبيق مبادرة "نحن أبناؤكم" 7 ديسمبر الجارى "تموين بورسعيد": بدء تطبيق مبادرة "نحن أبناؤكم" 7 ديسمبر الجارى

>بورسعيد – محمد عزام

قال مجدى الخضر، وكيل مديرية والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه سيتم البدء فى توزيع المقررات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة والمُسنين، يوم 7 من ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المحافظة تحت عنوان "نحن أبناؤكم".

 

وأكد "الخضر" صاحب فكرة المبادرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز حقائب مطبوع عليها "نحن أبناؤكم" لتوصيل المقررات التموينية إلى الحالات التى تم حصرها خلال الشهر الماضى من المُسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وناشد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، باقى مديريات التموين بمحافظات المختلفة تعميم الفكرة تيسيراً على هذه الحالات سالفة الذكر والتى تحتاج إلى المساعدة.


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