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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3/12/2016 بالمصنعية وأوقية الذهب تصل 1173 دولار وسط توقع بارتفاع الأسعار المحلية

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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3/12/2016 بالمصنعية وأوقية الذهب تصل 1173 دولار وسط توقع بارتفاع الأسعار المحلية سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3/12/2016 بالمصنعية وأوقية الذهب تصل 1173 دولار وسط توقع بارتفاع الأسعار المحلية

اليوم في ، حيث استقرت المعدن النفيس في محلات الصاغة مع بداية التعاملات، وسادت حالة من الركود الشديد أسواق تداول الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ونلتقي مع متابعة لآخر أسعار الذهب قي محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب اليوم الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي وكذلك سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.

ويعاني الشباب المصري في الفترة الحالية من صعوبة اتمام الزواج، بسبب الأسعار المبالغ فيها للمعدن النفيس، ونادت بعض الأسر المصرية بضرورة الاستغناء عن الشبكة لتيسير الزواج على الشباب المصري الذي يجد قوت يومه بصعوبة، خاصة مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع والخدمات اللازمة للزواج.


سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 496 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 663 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4640 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1171 دولار.

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